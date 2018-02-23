ووجد الزمالك نفسه متأخرا منذ الدقيقة 15 من ركلة جزاء نفذها محمد حسن "ميدو" بعدما انتزعها بنفسه، لكن الكونغولي كابونغو كاسونغو أدرك التعادل في الدقيقة 33 بعدما استغل عرضية عبدالله جمعه وحولها رأسية في الزاوية اليسرى.

وسجل محمود حمدى الونش هدف التقدم والفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلا عرضية محمد عنتر وحولها رأسية لحظة خروج خاطئ للحارس من مرماه (45+1).

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة وصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين أمام الاسماعيلي الذي يلتقي السبت مع طنطا، في حين تجمد رصيد النصر عن 14 نقطة في قاع الترتيب.

وخطف إنبي تعادلا مثيرا من مضيفه الاتحاد السكندري في الوقت القاتل 1-1.

وسجل للاتحاد السكندرى خالد الغندور (63) وعادل لانبي محمود قاعود (90).

وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده الى 26 نقطة في المركز الـ14، مهدرا نقطتين ثمينتين في صراع الهروب من شبح الهبوط، بينما وصل إنبي للنقطة 36 وارتقى الى المركز السابع مؤقتا.