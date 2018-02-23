وكان أتلتيكو، القادم من مسابقة دوري الأبطال بعد أن حل ثالثا في مجموعته خلف روما الإيطالي وتشلسي الإنجليزي، حسم أيضا لقاء الذهاب خارج قواعده بنتيجة كبيرة 4-1 ثم جدد الخميس فوزه على ضيفه الدنماركي بهدف للفرنسي كيفن غاميرو (7) الذي عزز سجله كأفضل هداف فرنسي في المسابقة بـ21 هدفا (17 مع اشبيلية الإسباني و2 مع كل من ستراسبورغ واتلتيكو).

يذكر أن أتلتيكو توج بلقب المسابقة عامي 2010 و2012 على حساب فولام الإنجليزي ومواطنه أتلتيك بلباو على التوالي.