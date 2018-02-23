وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزوناتا لنفط الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع هبوط صافي الواردات إلى مستوى قياسي منخفض وزيادة كبيرة في الصادرات، بينما واصلت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بأوكلاهوما التراجع لتاسع أسبوع على التوالي.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.77 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.77 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 63.09 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ السابع من فبراير شباط.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 97 سنتا، أو 1.48 بالمئة، لتغلق عند 66.39 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوعين عند 66.56 دولار.