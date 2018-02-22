وكان الفريق الروسي قد حسم لقاء الذهاب خارج قواعده 3-2، بعد أن عوض تخلفه صفر-2 بفضل ثلاثية للبرتغالي مانويل فرنانديز، ثم وجه الضربة القاضية إلى نيس بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عبر إيغور دينيسوف في ظروف مناخية صعبة حيث وصلت الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها لوكوموتيف موسكو إلى الدور ثمن النهائي لهذه المسابقة التي تأهل إليها نتيجة إحرازه كأس روسيا الموسم الماضي.



