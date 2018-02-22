وأضاف فرات خليل، أن الحكومة السورية استعادت نتيجة لذلك السيطرة على الأحياء التي يسيطر عليها الأكراد في المدينة، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح خليل "نحن كوحدات حماية الشعب والمرأة في حلب توجهنا إلى إقليم عفرين، لذلك وقعت الأحياء الشرقية من مدينة حلب تحت سيطرة النظام السوري".

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية منذ سنوات على منطقة في شمال حلب، حيث حاربت جماعات مناوئة للحكومة طردت من المدينة في ديسمبر 2016.

والثلاثاء الماضي، دخل مقاتلون يدعمون الحكومة السورية منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي لهجوم تشنه تركيا وجماعات معارضة متحالفة معها.

وتخوض تركيا منذ الشهر الماضي عملية عسكرية في عفرين من أجل إنهاء سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي عليها.