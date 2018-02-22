ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 20 دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة.

وأدانت وزارة الخارجية التركية قرار البرلمان الهولندي، وقالت إنه "غير ملزم أو صحيح من الناحية القانونية"، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية قالت إن ذلك لن يصبح السياسة الرسمية لهولندا.

وأقرت نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبي قرارات مماثلة. وتنفي تركيا أن المذبحة التي حدثت في ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية، وأدت إلى مقتل ما بين 300 الف و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.