وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما يتدرب مع لاكورونيا وأقنع المدرب الهولندي كلارنس سيدورف بضمه إلى الفريق الذي يقبع حاليا في ذيل ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وذلك بعد اكتفائه بفوز وحيد في مبارياته الـ14 الأخيرة.

وقال لاكورونيا في بيان "مونتاري الذي كان يتدرب مع الفريق منذ التاسع من فبراير، وقع مع ديبورتيفو حتى نهاية الموسم".

وبرز مونتاري في إيطاليا مع إنتر ميلانو (2008-2011) الذي توج معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2010، وميلان (2012-2015) حيث لعب مع الأخير تحت إشراف سيدورف بالذات حين كان الهولندي مدربا للنادي اللومباردي.

وكانت آخر تجربة لمونتاري في إيطاليا، عندما انتقل من اتحاد جدة السعودي إلى بيسكارا في يناير 2017 بعقد لستة أشهر انتهى بهبوط الفريق الى الدرجة الثانية.