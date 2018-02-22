وقال قائد اللواء الخامس حرس العميد صالح قروش، إن التقدم الذي حققته قوات الشرعية يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيات الحوثية من مركز مديرية "باقم" وتحريرها بالكامل.

وأشار قروش إلى أن مركز المديرية هو الهدف المقبل لقوات الجيش الوطني، سيما بعد تمكن قوات الجيش من تحرير "مثلث باقم"، مما جعل مناطق آل صبحان وجبال ابواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني، والتي يأتي بعدها مباشرة مركز مديرية "باقم".

وكانت قوات الشرعية قد تمكنت من تأمين مرتفعات التباب السود وتبة البركان، وتطهيرها من الألغام بالكامل.

يشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي كثفت خلال الأيام الماضية غاراتها على مواقع وتجمعات وتحركات للمليشيات الحوثية، في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة تكبّدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.