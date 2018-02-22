وأعرب وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، شلومو فيلبر، عن استعداده للإدلاء بشهادة ضد نتناياهو، وهو ما يشكل ضربة قوية محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومستقبله.

ورأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن نتانياهو أصبح أمام 3 سيناريوهات.

يتمثل السيناريو الأول أمام نتنياهو، في إقامة انتخابات جديدة ففي حال قررت أحزاب الائتلاف الحكومي أن تنسحب سيجري تنظيم انتخابات خلال الربيع أو الصيف المقبلين، لاسيما أن أصواتا من المعارضة تحدثت عن نهاية "زمن نتانياهو".

أما السيناريو الثاني فهو أن يتم تعيين رئيس ثان للوزراء من صفوف حزب الليكود، دون المساس بتركيبة الحكومة الحالية.

وفي السيناريو الثالث، قد يبقى رئيس الوزراء الحالي في منصبه، بالنظر إلى وجود قاعدة مؤيدة له ترى أنه ما من بديل يمكنه أن يعوض الرجل في الوقت الحالي.