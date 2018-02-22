وجلس بيل بديلا في الانتصار 3-1 على ليغانيس، يوم الأربعاء، إضافة إلى مواجهة ريال سوسيداد ومباراة باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ودفع المدرب زين الدين زيدان ببيل، أساسيا أمام ريال بيتيس، يوم الأحد الماضي، لكنه لم يظهر بشكل جيد في الفوز 5-3، حيث أهدر فرصتين سهلتين في الشوط الثاني، قبل استبداله، ولم يساهم في أي هدف من خماسية ريال مدريد.

وأوردت صحيفة آس الإسبانية "ثمة مشكلة في بيل. تحول من لاعب لا يمكن الاستغناء عنه إلى لاعب غير مؤثر بالنسبة لزيدان كما أن عروضه لا تساعده (المدرب)."

وأضافت "يدرك المهاجم الويلزي التغيير الذي طرأ على وضعه، وتلميحاته في المباريات القليلة الماضية تعكس المزاج السيئ الذي يعيشه حاليا".

ومضت صحيفة ماركا الإسبانية بعيدا عندما كتبت في أحد تقاريرها "رصيد بيل نفد وريال مدريد قرر بالفعل بيع اللاعب البالغ عمره 28 عاما في نهاية الموسم".

وأضافت الصحيفة "قدرة بيل على المشاركة في عروض الفريق تتناسب عكسيا مع ظروفه الاستثنائية. يخوض بيل المباريات مثلما يعيش. معزولا في عالمه الخاص".