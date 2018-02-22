ووجهت المنظمة في تقريرها السنوي انتقادات لاذعة لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

واعتقلت تركيا أكثر من 50 ألف شخص، في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة انقلاب عام 2016، وعزلت 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل.

من جانبه، قال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي في اسطنبول "ضعف المجتمع المدني وحالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ".

وسمح قانون الطوارئ لإردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات.

وشهدت الحملة إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

ونقلت رويترز عن غاردنر إن السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحفيين ومنتقدي الحكومة.