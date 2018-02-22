وتعد هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يتم التحقيق فيها مع ووي منغ تشي، الشهير باسم ناميوي، على تسجيلات مصورة وموسيقى.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشرطة الماليزية إن ووي اعتقل بعد تلقي أربعة شكاوى عامة، مفادها أن تسجيل مصور يحتفل بعام الكلب الصيني "أهان الإسلام ويمكن أن يؤثر سلبا على الوحدة والتناغم العرقي".

وجلس ووي في مقطع مصور بعنوان "مثل كلب"، على كرسي في ساحة عامة في العاصمة الإدارية الحكومية مع راقصات يرتدين أقنعة الكلاب حوله. وحاكي العديد منهم الحركات الجنسية "للكلاب" وظهر مسجد في خلفية المشهد.