وجاء الإعلان عن روزنامة 2018 في حفل نظمته الهيئة العامة للترفيه بالرياض اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وشارك في الإعلان رئيس مجلس الإدارة الهيئة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة فيصل بافرط وغيرهم من المشاركين.

مزيد من الخيارات الترفيهية

وقال الخطيب:" إن الهيئة تخطو بخطوات حثيثة ومُتسارعة نحو الارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال تحسين نمط المعيشة في جميع المناطق والمدن والمحافظات، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخبرات الترفيهية الثريّة والمتنوعة".

وأضاف:" أن قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن الاستثمارات الكلية في البنية التحتية خلال الفترة 2017-2030 بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي سنوياً، كما سيبلغ الانفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار بحلول العام 2030".

من جانبه، أوضح بافرط :" أنّ ما تقوم به الهيئة من جهود متواصلة في ترسيخ وتعزيز صناعة الترفيه سيجعل من روزنامة 2018 أحداثاً جديدة ومختلفة ستسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة الفعاليات الترفيهية المقدمة وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية".

واستعرض أبرز النقاط الترفيهية في روزنامة 2018، التي تضم 55 فعالية عالمية، فضلا عن عدد كبير من الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وعدد كبير أيضاً من الفعاليات التي تستضيفها البلديات والمحافظات وتدعمها الهيئة.

عشرات آلاف الوظائف

وأوضح أن مساهمة القطاع في توفير ما مجموعه 224 ألف وظيفة جديدة، منها نحو 114 ألف وظيفة مباشرة و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، مشيراً إلى أن العام 2017 شهد مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين سيحظون بعروض ترفيهية، تناسب جميع الأذواق والاهتمامات في جميع المناطق وفي أوقات مختلفة.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه أقامت في العام 2016، 52 فعالية حضرها ما يزيد عن 100 ألف زائر، بينما أقامت في العام المنصرم 2017 ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8.2 مليون زائر.