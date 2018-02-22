وقال الاتحاد الإسباني في بيان إنه أنهى التحقيق مع بيكيه في واقعة المباراة التي أقيمت في الرابع من فبراير الجاري، وفق "رويترز".

وكان بيكيه قال إنه تعرض لهتافات عدائية من المشجعين خلال اللقاء، معتبرا أن "مطالبة المشجعين بالهدوء هو أقل ما يمكن أن أفعله".

ورغم ذلك انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تصرف بيكيه، قائلا إنه استفزاز لمشجعي إسبانيول.

وبعد هذه الواقعة قالت الرابطة إنها ستطالب الاتحاد الإسباني بداية من الآن بالتحقيق في الاحتفالات المبالغ فيها من اللاعبين.

وانتقد الاتحاد الإسباني تصرف بيكيه، لكنه أكد عدم فرض أي عقوبة.

وقبل المباراة تسبب بيكيه في غضب مشجعي إسبانيول، عندما قال إن هذا النادي ينتمي لمنطقة كورنيا وليس لمدينة برشلونة.