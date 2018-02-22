ووجهت للمتهمين تهما عدة، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة وتكدير السلم العام.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقالت إن بعضهم أقام معسكرات تدريب في سيناء، وانخرط في صفوف العناصر الإرهابية، بعد تلقي عدد من الدروس، التي تحثهم على القيام بالعمليات الإرهابية.

كما عاد أحد المتهمين إلى مصر، وأنشأ جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وضم إلى تلك الجماعة عددا من المتهمين في القضية.