ولعب صلاح بجوار توتي في الموسم الماضي قبل اعتزال الأسطورة ورحيل النجم المصري إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني ليتألق ويسجل 30 هدفا خلال 36 مباراة.

ويؤمن توتي أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يمكنه قيادة "الريدز" للتتويج باللقب الأوروبي المرموق للمرة السادسة هذا الموسم، وذلك بعد أن اقترب فريقه من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز بخماسية نظيفة ضد بورتو في البرتغال.

وقال توتي: "طالما يمتلك ليفربول لاعبا مثل محمد صلاح، فيمكنك التفكير في قدرتك على التتويج بدوري الأبطال".

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أوضح توتي: "المستوى الذي يقدمه محمد صلاح الآن، هو واحد من أفضل لاعبي العالم، وأعتقد أنه يمكنه تقديم الأفضل من ذلك أيضا".

وأضاف: "أعرف صلاح جيدا فهو صديق جيد، ويريد الاستمرار في التطور لكي يصبح لاعبا أفضل".

وتابع: "صلاح قام بكل شيء بشكل صحيح، هو يتدرب بقوة ويعمل بجد، ويستمع للمدربين جيدا ولهذا يظهر بهذا المستوى الآن، ويبدو أن صلاح لديه مستوى أفضل مما هو عليه أيضا".