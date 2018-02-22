غير أن هناك أمرا مهما آخر، يتعلق بالألوان، فما هو اللون المفضل للسيارة الذي يمكن للمرء أن يختاره؟

على أي حال، كل عام تطرح شركات صناعة السيارات مجموعة من الألوان، وغالبا ما تكون ألوانا رئيسية أو مشتقاتها.

وفي الأعوام الأخيرة، ساد اللون الأبيض على غيره من الألوان، لكن ظل للون الأسود بريقه الخاص، وكذلك الفضي والرمادي والأحمر والأزرق والأخضر والبني.

ولكل من هذه الألوان دلالاته، سواء ما يتعلق منها بالنفسية أو الشخصية أو غيرهما.

الإنفوغرافيك المرفق يكشف أهم ألوان السيارات في الأعوام الأخيرة، وكذلك دلالات الألوان وشخصية أصحابها.