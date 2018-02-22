ونقلت رويترز عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "من يدعمون الإرهابيين هم المسؤولون.. لا روسيا ولا سوريا أو إيران ضمن هذه الفئة من الدول، حيث أنهم يشنون حربا شاملة على الإرهابيين في سوريا".

ونفى الكرملين ضلوع روسيا في القصف على الغوطة الشرقية الذي أوقع 250 قتيلا منذ الأحد، في آخر معاقل المعارضة المسلحة في ريف دمشق.

واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "أنها اتهامات لا أساس لها" بعدما اتهمت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، روسيا بأنها "مسؤولة" عن هذه الهجمات وعن "الوضع الإنساني الرهيب في الغوطة الشرقية والحصيلة المهولة للقتلى في صفوف المدنيين".

يذكر أن الغوطة الشرقية تشهد منذ أيام غارات أوقعت أكثر من 300 قتيل حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



