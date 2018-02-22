كما أكد شاهد عيان أن قوات الحكومة دخلت أحياء الهلك وبني زيد وبستان الباشا الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له أن القوات الحكوية بدأت في دخول المناطق بشمال المدينة.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية منذ سنوات على منطقة في شمال حلب، حيث حاربت جماعات مناوئة للحكومة طردت من المدينة في ديسمبر 2016.

والثلاثاء الماضي، دخل مقاتلون يدعمون الحكومة السورية منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي لهجوم تشنه تركيا وجماعات معارضة متحالفة معها.