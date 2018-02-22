وأضاف الجبير، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي: "لا نتسامح أبدا مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف"، لافتا إلى أن "إيران دعمت تنظيم القاعدة واحتضنت قيادة التنظيم".

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن إيران تدعم جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية، مشددا على ضرورة محاسبة طهران.

وأوضح الجبير أن الاتفاق النووي ليس كافيا لردع إيران، وأن "السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم مستقبلا سيمكنها من تطوير سلاح نووي".

اليمن وسوريا وقطر

وعن اليمن قال الجبير: "الحوثيون يمنعون المساعدات عن اليمنيين ويسرقونها".

وتحدث عن الأزمة السورية قائلا:"نريد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وهي الحل الوحيد"، مضيفا: "نتواصل مع روسيا للضغط على نظام الأسد".

وعن الأزمة مع الدوحة أعلن: "نقول لقطر إننا نرفض الإرهاب ونرفض دعمها للإرهاب".

وأضاف الجبير: "لا نتسامح أبدا مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف"، و"قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم الذي يظهر دعمها للإرهاب".

وتابع وزير الخارجية السعودي أن على قطر التوقف عن توفير ملاذ للإرهابيين.