ويأتي هذا القصف بعد يوم سقط فيه 50 قتيلا مدنيا بينهم 8 أطفال، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى العثور على 8 مدنيين بينهم 4 أطفال جميعهم من عائلة واحدة تحت الأنقاض في بلدة حزة في الغوطة الشرقية.

وبلغت حصيلة القتلى منذ الأحد أكثر من 320 مدنيا بينهم 76 طفلا وفق المرصد.

وسياسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة يصوت خلالها على الأرجح على مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في سوريا لـ30 يوما، لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.