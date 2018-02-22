وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 61.15 دولار للبرميل، منخفضا 53 سنتا أو0.9 بالمئة عن سعر آخر تسوية.

ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 42 سنتا أو 0.6 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 65 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يناير أن صناع السياسات ازدادوا ثقة في ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأميركية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول، التي تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.

وطغت قوة الدولار على تقرير معهد البترول الأميركي الصادر، الأربعاء، والذي كشف عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 907 آلاف برميل إلى 420.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.

ورغم تراجعات اليوم، قال محللون إن أسواق النفط تحظى بدعم جيد بصفة عامة نتيجة تزامن نمو الطلب مع تخفيضات الإنتاج، التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.