ونشرت محطة "ناين نيوز" الأسترالية دراسة أجرتها جامعة ملبورن، التي عاينت 3 آلاف حالة، ووجدت علاقة بين تناول مشروب غازي يوميا واحتمالية الإصابة بالسرطان.

ومن المتعارف عليه هو أن المشروبات الغازية تساهم في السمنة، التي قد تؤدي بدورها للإصابة بالسرطان، ولكن بحثا جديدا وجد أن دور المشروبات بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان غير متعلق بالسمنة.

ومن ناحية أخرى، كشف الباحثون في الدراسة أن المشروبات الغازية قليلة السكر (الدايت) لم تظهر نفس الأعراض للإصابة بالسرطان.

وبالبحث في حالات المصابين بسرطان الصدر والكبد والبروستات في فترتين بالتسعينيات والألفية الجديدة، توصلت الدراسة لعلاقة مباشرة بين تناول المشروبات الغازية و هذه الأنواع من السرطان.

ورجح بروفيسور أشرف على الدراسة إلى أن يكون للتركيبة السكرية في المشروبات تأثير على الإصابة بالمرض.