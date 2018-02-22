وقلص ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة في سباق الدوري الإسباني إلى 14 نقطة، بعدما انتصر في مباراته المؤجلة أمام ليغانيس بنتيجة 3-1 مساء الأربعاء.

وقال راموس: "لقد قلبنا الطاولة، ونحن نحقق أهدافنا شيئا فشيء.. سنظل نقاتل في الدوري الإسباني، وسنحاول تقليص الفارق بأكبر قدر ممكن".

وعن تسديده ركلة الجزاء في المباراة، التي أثمرت عن الهدف الثالث، قال راموس: "كل مرة لا يكون (كرستيانو) رونالدو موجودا في الملعب، ضربة الجزاء ستكون إما لي أو لـ(غاريث) بيل".

وأراح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نجمه كرستيانو رونالدو من رحلة الفريق إلى ليغانيس قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام باريس سان جرمان الفرنسي بدوري الأبطال بعد أيام.