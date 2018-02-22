وقالت وزارة التوحيد، في بيان، أن كيم يونغ شول الذي يؤدي دورا كبيرا في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، سيقود وفدا من 8 أعضاء إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستمر من الجمعة إلى الأحد.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الجنرال الكوري الشمالي سيكون ضمن وفد رفيع المستوى لحضور مراسم اختتام دورة الألعاب الشتوية في بيونغتشانغ.

وصرح مسؤول رئاسي بأن شول وأعضاء الوفد المرافق له سيجتمعون مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن خلال فترة وجودهم بالجنوب.