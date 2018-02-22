ولم تؤكد الشرطة الأربعاء ما إذا كان شلومو فيلبر سيدلي بشهادته، لكن صحفا إسرائيلية كبرى ذكرت أنه تم التوصل لاتفاق بشأن ذلك.



فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات التي يرأسها نتنياهو، قيد الاعتقال حاليا للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد بمئات الملايين من الدولارات تتورط فيها أيضا شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات.



في المقابل زعمت التقارير أن الموقع الإخباري لبيزك، واللا، يوفر تغطية إيجابية لنتنياهو وأسرته.



لم يصبح رئيس الوزراء مشتبها به حتى الآن رغم أنه قد يستجوب قريبا.



وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن الاتهامات هي عملية مطاردة ساحرات أوسع ضده من قبل وسائل إعلام عدائية.