وحسب فرانس برس، اعتقلت الشرطة الشاب البالغ من العمر 17 عاما والذي كان أطلق تهديده هذا أثناء شجار دار الجمعة بينه وبين أحد أساتذته، بعد يومين من هجوم داخل مدرسة في باركلاند بفلوريدا راح ضحيته 17 قتيلا.



وقال الشريف جيم ماكدونيل، إن عناصر الشرطة عثروا في منزل المراهق في ضواحي لوس أنجلوس على بنادق هجومية من نفس نوع البندقية التي استُخدمت بهجوم فلوريدا، بالإضافة إلى مسدسين ونحو 90 ذخيرة.



وقد ادّعى الأخ الأكبر للطالب، بأن تلك الأسلحة عائدة إليه، إلا أنه لم يُبرز التصاريح اللازمة لحيازة عدد منها، فتم أيضا اعتقاله.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إنه مستعد للنظر في تسليح بعض المدرسين في المدارس لحماية الطلاب من هجمات على غرار ذاك الذي شهدته باركلاند.