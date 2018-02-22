وأيد القضاة بالإجماع حكم محكمة أول درجة لصالح إيران والذي حظر على المدعين الحصول على مقتنيات أثرية موجودة في المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو عوضا عن عدم دفع طهران للغرامة.



وتتضمن المقتنيات الثقافية الفارسية المهمة، والتي استعارها المتحف منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ألواحا طينية نحت عليها كتابات هي الأقدم في العالم.



وربما يصعب هذا القرار موقف مدعين في قضايا أخرى يسعون للحصول على تعويضات بعد تعرضهم لهجمات مسلحين، وذلك عن طريق حيازة وبيع آثار ثقافية تمتلكها دول أجنبية.