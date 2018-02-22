أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قضت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء بعدم أحقية أميركيين أصيبوا في تفجير انتحاري في القدس عام 1997 بالحصول على مقتنيات فارسية قديمة من متحف شيكاغو كتعويض بعد حكم محكمة أخرى بفرض غرامة قدرها 71.5 مليون دولار على إيران التي اتهمها المصابون بالتواطؤ.
وأيد القضاة بالإجماع حكم محكمة أول درجة لصالح إيران والذي حظر على المدعين الحصول على مقتنيات أثرية موجودة في المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو عوضا عن عدم دفع طهران للغرامة.
وتتضمن المقتنيات الثقافية الفارسية المهمة، والتي استعارها المتحف منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، ألواحا طينية نحت عليها كتابات هي الأقدم في العالم.
وربما يصعب هذا القرار موقف مدعين في قضايا أخرى يسعون للحصول على تعويضات بعد تعرضهم لهجمات مسلحين، وذلك عن طريق حيازة وبيع آثار ثقافية تمتلكها دول أجنبية.