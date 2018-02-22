وتؤكد الأرقام أن مئات القتلى سقطوا منذ بدء العملية العسكرية يوم الأحد الماضي، أغلبهم مدنيون، ومن بينهم عشرات الأطفال والنساء.



وأكد الدفاع المدني، أن قوات النظام استهدفت بغارات جوية وقذائف مدفعية وبراميل متفجرة، عدة بلدات ومدن في المنطقة، وسقطت براميل نفط خام مليئة بالمتفجرات من مروحيات تابعة للنظام.



وبمعداتهم البسيطة يحاول متطوعو الدفاع المدني إخراج الناجين من تحت الأنقاض وانتشال الجثث العالقة تحتها، وإسعاف المصابين، فيما أضحى رجال الدفاع المدني أنفسهم هدفا لصواريخ قوات النظام وغاراته.



وأكد مدير مركز الدفاع المدني في غوطة دمشق لسكاي نيوز عربية مقتل عدد من متطوعيه فيما أصيب أخرون خلال الأسابيع الماضية، إضافة لتعرضهم للقصف المباشر بالغارات الجوية أثناء قيامهم بانتشال جثث الضحايا.



المستشفيات لم تسلم



وقالت مصادر طبية في غوطة دمشق لسكاي نيوز عربية، أن 9 مستشفيات ومركز طبي خرجوا عن الخدمة بشكل كامل في الغوطة الشرقية، بسبب ما قالت إنه قصف متعمد للمستشفيات والمراكز الطبية.



وحسب المصادر ذاتها فإنه لم يبق سوى مستشفى واحد ونقطة طبية لاستقبال الجرحى والمصابين في المنطقة المحاصرة التي يقطنها 400 ألف مدني.



ولا يبدو أن دمشق عازمة على وقف أو تحفيف حدة هجومها، بل تؤكد التعزيزات العسكرية التي دفعت بها دمشق إلى المنطقة أن الأسوأ قادم، وهو التحضير لهجوم بري، وهو ما أكدته أيضا مصادر عسكرية سورية.



