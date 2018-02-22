ومن بين الدول المشاركة مصر والإمارات ولبنان والأردن والكويت والسعودية والبحرين وقطر وتونس والجزائر والمغرب وتركيا وإيران واليابان وباكستان وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة.



وتحل مدينة صلالة العمانية ضيف شرف الدورة الثالثة والعشرين للمعرض ببرنامج ثقافي يعكس تاريخ المدينة وإسهاماتها في تطور حركة الفكر والثقافة بسلطنة عمان.



ويشمل برنامج المعرض أكثر من 150 فعالية ثقافية منها الندوات والأمسيات الشعرية وحفلات توقيع الكتب إضافة إلى أنشطة الطفل.



ويدشن المعرض في دورته الثالثة والعشرين (موسوعة عمان في التراث العربي) تأليف هلال الحجري الأستاذ في جامعة السلطان قابوس.



ويخصص المعرض ندوة فنية للحديث عن الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الذي رحل في الحادي عشر من أغسطس الماضي.



وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان إلى أن المعرض استقبل 826 ألف زائر في دورة 2017 مقارنة مع نحو 682ألفا في 2016.



وتستمر الدورة الثالثة والعشرون للمعرض بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض حتى الثالث من مارس القادم.