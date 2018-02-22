أبو ظبي - سكاي نيوز عربية توصل علماء في ألمانيا، والذين طوروا طريقة جديدة لصنع عقار رئيسي لعلاج الملاريا منذ عدة سنوات، إلى تقنية لجعل العملية أكثر كفاءة، ما من شأنه أن يزيد من إمكانية الوصول إلى العلاج بأرجاء العالم ويقلل من التكلفة.