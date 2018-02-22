أبو ظبي - سكاي نيوز عربية توصل علماء في ألمانيا، والذين طوروا طريقة جديدة لصنع عقار رئيسي لعلاج الملاريا منذ عدة سنوات، إلى تقنية لجعل العملية أكثر كفاءة، ما من شأنه أن يزيد من إمكانية الوصول إلى العلاج بأرجاء العالم ويقلل من التكلفة.
ويجسد الإجراء الجديد طريقة تم تطويرها في عام 2012 في "معهد ماكس بلانك" لاستخدام فضلات إنتاج العقار من مادة "أرتيميسينين" المستخرجة من نبات لإنتاج الدواء نفسه.
وفي السياق، قال الكيميائي كيري غيلمور الاربعاء إن الإجراء الجديد يستخدم "الكلوروفيل" الخاص بالنبات بدلا من المواد الكيميائية الإضافية كمحفز لدفع التفاعل، في استخدام مباشر للمواد الخام لإنتاج الدواء بشكل أكثر كفاءة. حسب أسوتشيدبرس.
وأضاف أن العلماء يتعاونون مع ولاية كنتاكي الأميركية لإقامة منشأة حيث "سيكون لدينا سلسلة الإمداد بأكملها تحت سقف واحد لتحويل النباتات إلى أقراص دواء".