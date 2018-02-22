وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.42دولار للبرميل، بعد أن جرى تداولها في نطاق من 64.40 دولار إلى65.53 دولار.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 61.68 دولار للبرميل، بعد تداولها في نطاق من 60.92 دولار إلى 61.86 دولار.



وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.



وسيصدر معهد البترول الأميركي تقريره بشأن المخزونات الأميركية في وقت لاحق بينما من المنتظر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم الخميس. وتأجل التقريران كلاهما يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.