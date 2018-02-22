أبو ظبي - سكاي نيوز عربية صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الأربعاء مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي، مع حصوله على دعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية لديهم ثقة في الحاجة إلى مواصلة رفع أسعارالفائدة.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.46 بالمئة إلى 90.134 بالمئة بعد نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه ليبلغ في آخر تداول 90.075 في نهاية جلسة التداول.