أبو ظبي - سكاي نيوز عربية صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الأربعاء مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي، مع حصوله على دعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية لديهم ثقة في الحاجة إلى مواصلة رفع أسعارالفائدة.