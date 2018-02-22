وقالت المصادر لسكاي نيوز عربية، إن المركز الإسعافي الوحيد في بلدة مديرا في الغوطة الشرقية بريف دمشق خرج عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر بالبراميل المتفجرة وراجمات الصواريخ.



وقتل أكثر من 20 شخصا وأصيب عشرات الجرحى جراء قصف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ الارتجاجية على الأحياء السكنية في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية بريف دمشق.



وارتفعت حصيلة القتلى لأكثر من 70 قتيلا في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة نتيجة الغارات الجوية السورية والروسية والقصف المكثف بالصواريخ يوم الأربعاء.