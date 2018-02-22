وفي مؤشرها الجديد للفساد في العالم، قالت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا لها، إن "الدول التي توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية" تميل إلى تسجيل "أسوأ معدلات الفساد". حسب فرانس برس.



وقالت إحدى المسؤولات في المنظمة باتريسيا موريرا في بيان "ينبغي ألا يخشى أي ناشط أو صحافي على حياته عندما يقف ضد الفساد".



وأشارت إلى أن بعض الدول مثل السنغال وساحل العاج وبريطانيا كثفت في السنوات الست الأخيرة جهودها لمكافحة الفساد.



في المقابل لا يزال تصنيف بعض الدول يتراجع، مثل سوريا التي تدخل الحرب فيها عامها الثامن في منتصف مارس، وكذلك اليمن الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من ثلاث سنوات.