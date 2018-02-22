وصرح ترامب "سنمضي بقوة من أجل التحقق من السوابق". كما طلبت منه تلميذة من ثانوية باركلاند (فلوريدا) تدعى جوليا كوردوفر بـ"اتخاذ القرارات الجيدة" لمنع تكرر مثل هذه المأساة.



وأبدى ترامب استعداده لتسليح بعض الأساتذة في المدارس، وذلك لتأمين حماية أكبر للتلاميذ في حال شن هجوم مماثل لما حصل في ثانوية باركلاند الأسبوع الماضي.



وأوضح الرئيس أن الأساتذة المعنيين سيحملون سلاحهم بشكل خفي وسيتبعون تدريبا خاصا مسبقا، لكن دون أن يعلن قرارا حاسما حول هذه المسألة المثيرة للجدل، مضيفا أن "الأمر ينطبق بالطبع على الأساتذة الذين يعرفون التعامل مع الأسلحة".



وكان ترامب عقد لقاء مؤثرا مع أسر ضحايا وناجين. كما طلب الثلاثاء من إدارته اتخاذ إجراءات لمنع بيع جهاز فتاك يحول بندقية إلى سلاح شبه أوتوماتيكي.



وكان نيكولاس كروز (19 عاما) اقتحم ثانوية ستونمان دوغلاس قبل أسبوع بعد رفضه منها وأقدم على قتل 17 شخصا من تلاميذ وأساتذة مستخدما سلاحا شبه أوتوماتيكي اشتراه بشكل شرعي رغم أنه عانى في السابق من مشاكل عقلية.