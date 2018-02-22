جاءت تصريحاته في خطاب في القدس أمام زعماء لليهود الأميركيين عقب بيان للجيش الإسرائيلي، ذكر أن فرعا من المخابرات العسكرية يعرف باسم "الوحدة 8200" أحبط "هجوما جويا في الخارج لتنظيم داعش".



وذكرت الشرطة الاسترالية، أن رجلا أستراليا أرسل شقيقه للحاق بالرحلة حاملا دون أن يدري قنبلة محلية الصنع في مفرمة لحم تم صنعها بتوجيه من قائد كبير في تنظيم داعش.



وقال نتنياهو "كشفنا اليوم أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية منعت إسقاط طائرة ركاب أسترالية ويمكنني أن أقول لكم إن هذا كان واحدا من كثير جدا من مثل تلك التحركات التي قمنا بها لمنع أعمال إرهاب حول العالم".