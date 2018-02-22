سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز (11) والبرازيلي كاسيميرو (29) وسيرخيو راموس (90 من ركلة جزاء)، ولليغانيس أوناي بوستينسا (6).

ورفع ريال رصيده إلى 48 نقطة من 24 مباراة، بفارق 14 عن غريمه برشلونة المتصدر و7 عن جاره أتلتيكو مدريد الثاني، وتقدم على فالنسيا الرابع بفارق نقطتين.

وأراح زيدان نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 عاما)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والظهير البرازيلي مارسيلو، وغاب عنه لاعب الوسط المصاب الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.