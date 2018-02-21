وأوضح مسؤول الشرطة في ولاية يوبي، عبد المالك سومونو "عادت 815 تلميذة من أصل 926 وما تزال الأخريات "مفقودات"، وأضاف أنه "لم يتم تأكيد أي حالة خطف حتى الآن".

وسبق للجماعة الإرهابية أن اختطفت تلميذات في نيجيريا، سنة 2014، وأثارت الضحايا حملة تعاطف عالمية كما تحرك جيش البلاد لتحرير عدد منهن.

واستطاعت عدد من المختطفات أن يعدن إلى ديارهن، لكن أخريات جرى تزويجهن أو أجبرن على القيام بذلك، تحت سطوة المتشددين.