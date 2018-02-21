وكتب ترامب في تغريدة، يوم الأربعاء "سؤال: إذا كان كل التدخل الروسي قد وقع في عهد إدارة أوباما، حتى 20 يناير، فلماذا لا يخضعون للتحقيق؟ ولماذا لم يفعل أوباما شيئا بشأن التدخل؟"

وباللهجة نفسها، انتقد الرئيس المدعي العام، وأخطأ في كتابة اسمه، حسب وكالة أسوشييتد برس، فقال "لماذا لا يتم التحقيق في جرائم الديمقراطيين؟ اسألوا جيف سيشن!"

وسبق لترامب أن أنحى باللائمة على أوباما وانتقد عدم قيامه بشيء لمنع وقوع التدخل.

وخلال حملة الانتخابات عام 2016، انتقد باراك أوباما روسيا بشأن تدخل سياسي عندما لم تكن هناك معلومات كثيرة عن الأمر، وفي أعقاب الانتخابات أمر بطرد 35 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في كونهم عملاء للاستخبارات.