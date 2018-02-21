وقالت وزارة الداخلية فى بيان رسمي، الأربعاء، إنه تم ضبط المتهمين الستة لدى اختبائهم بالمزرعة المملوكة لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس على خلفية اتهامات بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان والقيادات الإخوانية الهاربة بالخارج لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار بمصر.

وذلك بالتوازي مع قيام مجموعات من العناصر الإخوانية بتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية ضد المنشآت الهامة والحيوية، لتمكين جماعة الإخوان من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن ضبطت بحوزة المتهمين الستة بندقية آلية وسيارة خاصة بأحد قيادات جماعة الإخوان.