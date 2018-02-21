وقال جيرمي بلوم المتحدث باسم جمعية بيلي غراهام الإنجيلية إن غراهام توفي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 ب غ في منزله بمونتريت في ولاية نورثكارولاينا.

وطبقا لكنيسته، فقد ألقى غراهام عظات على عدد من الناس أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، ووصلت كلماته إلى مئات الملايين من الناس إما شخصيا أو عبر التلفزيون والأقمار الصناعية.

وأصبح غراهام فعليا قس البيت الأبيض لعدد من الرؤساء الأميركيين، وعلى رأسهم ريتشارد نيكسون. كما التقى بالعشرات من زعماء العالم وكان أول مبشر معروف يحمل رسالته خلف ما عرف بالستار الحديدي في الحقبة السوفيتية.

ونقلت رويترز عن وليام مارتن، مؤلف كتاب (مبشر مع الشرف: قصة بيلي غراهام): "كان على الأرجح الزعيم الديني المهيمن في عصره". "لم يقترب مما حققه سوى بابا أو اثنين من البابوات أو ربما شخص أو اثنين آخرين".

ونعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القس غراهام على تويتر قائلا: "مات بيلي غراهام العظيم...لم يكن هناك أحد مثله! وسوف يفتقده المسيحيون وكل الأديان. رجل مميز للغاية".





