وبررت وزيرة البيئة باربرا هندريكس هذا الإجراء بـ"المصلحة العامة الكبرى"، وبتقديم أمسيات كروية احتفالية للجماهير الذين لا يستطيعون السفر إلى روسيا لدعم منتخبهم الوطني المتوج بلقب النسخة الأخيرة في البرازيل عام 2014، وفق ما أوردت "فرانس برس" .

ومنذ تنظيم مونديال 2006 على أرضها، تقلص ألمانيا من قيود قوانينها الصارمة خلال البطولات الكبرى، التي تحظر الأحداث العامة الصاخبة في الحانات و"بيرغارتن" (حانات الجعة في الهواء الطلق) بعد الساعة العاشرة ليلا.

وسيتمكن المشجعون الشغوفون بكرة القدم، من الاستمتاع بإعادة بث المباريات على شاشات عملاقة في هذه الأمكنة، والاحتفال بحرية كاملة بأهداف وانتصارات فرقهم.