ويأمل فينغر أن يشارك اللاعبان، مطلع الأسبوع المقبل، أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وخاض فينغر مباراة الذهاب في السويد التي فاز بها 3-صفر، بتشكيلة قوية، الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يمنح لاعبيه الشبان فرصة اللعب، يوم الخميس.

وتدرب أوزيل ورامسي مع الفريق، الأربعاء، لكن فينغر قال إن صانع اللعب الألماني عانى وعكة صحية، هذا الأسبوع، بينما يحتاج اللاعب الدولي الويلزي وقتا أطول لاستعادة لياقته بعد عودته من إصابة في أعلى الفخذ.

وأوضح فينغر في مؤتمر صحفي "أوزيل عانى وعكة صحية يومي الاثنين والثلاثاء. كنت بالطبع سأدفع به غدا لكن بسبب مرضه يتعين إراحته".

وأضاف "رامسي لن يدخل التشكيلة غدا. خاض مرانا جيدا. سنرى كيف ستتطور حالته من الآن وحتى مباراة نهائي كأس الرابطة يوم الأحد. لن استبعد مشاركته".

وأورد فينغر أن هنريخ مخيتاريان سيحصل على فرصة لصناعة الفرص في غياب أوزيل وسيبدأ داني ويلبيك أساسيا في الهجوم.



