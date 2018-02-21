وأفادت (سانا) بوصول "مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى عفرين لدعم الأهالي في مواجهة عدوان النظام التركي المتواصل على المنطقة".

,كانت تركيا حذرت الثلاثاء من أن مقاتلين متحالفين مع حكومة دمشق سيواجهون "عواقب خطيرة" لدخولهم عفرين لدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

أما الجانب الروسي الذي دار الحديث بشأن قيادته لوساطة بين أنقرة ودمشق فقد دعا إلى محادثات مباشرة بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "من الممكن حل الأزمة في منطقة عفرين السورية عبر الحوار المباشر بين دمشق وأنقرة فهذا هو السبيل الوحيد".

وتخوض تركيا منذ الشهر الماضي عملية عسكرية في عفرين من أجل إنهاء سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي عليها.