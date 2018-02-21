ويأتي هذا القرار بعد الغضب الشعبي العارم عقب إطلاق مراهق الرصاص على طلبة مدرسة باركلاند الثانوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 17 وإصابة 14 آخرين، واستخدم في الجريمة بندقية AR- 15 نصف الأوتوماتيكية.

وجاء إعلان ترامب خلال حفل تكريمي لضباط شرطة شاركوا في التصدي لعمليات قتل جماعي وقعت في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت "سكاي نيوز" الأربعاء.

ويستهدف قرار ترامب أداة Bump stocks التي تحول البنادق النصف آلية إلى بنادق أوتوماتيكية، بحيث تصبح الأخيرة أداة قتل مميتة.

وهو الأمر الذي اتبعه مرتكب حادثة القتل الجماعي في لاس فيغاس العام الماضي التي راح ضحيتها 57 قتيلا و800 جريح.

وقال البيت الأبيض إن أمر رفع سن المتاح لهم حيازة الأسلحة مطروح على الطاولة. ويتيح القانون حاليا للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما اقتناء بندقية AR-15 نصف أوتوماتيكية.

وذكر ترامب أن أمن المدارس يتصدر أولويات إدارته، مشيرا إلى إجراءات منها معالجة قضية المختلين عقليا واتخاذ إجراءات أمنية والتنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية.