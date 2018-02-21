ولم يتردد جوزيه مورينيو جونيور، ابن المدرب البرتغالي الكبير، في إظهار حبه للنجم الأرجنتيني وفريق برشلونة، وذلك بعد تسجيل الأخير لهدف حاسم أمام تشلسي مساء الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

واستغرب الكثيرون من جرأة ابن مورينيو، الذي احتفل بهدف ميسي في مرمى تشلسي، وهو النادي الذي ارتبط اسمه كثيرا بوالده في فترة "ذهبية" قاد فيها مورينيو تشلسي لألقاب عديدة.

وسبق أن نشر مورينيو جونيور تغريدة اعتبرها مشجعو ريال مدريد "مستفزة"، لأنها أظهرت الشاب البرتغالي رافعا علامة الرقم 3، في إشارة لانتصار برشلونة بنتيجة 3-0 على الغريم المدريدي نهاية العام الماضي.

هذا الأمر أثار الاستغراب أيضا، وذلك لأن والده درب ريال مدريد في السابق.