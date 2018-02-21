ويظهر تأثر هذا الجمهور في صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل اسم "Daily Updates on Michael Jackson’s Health Condition، أي التحديثات اليومية بشأن الحالة الصحية لحالة مايكل جاكسون.

وتنشر هذه الصفحة باستمرار عبارة واحدة "إنه مات"، واللافت في الأمر أن هذه العبارة تلقى تجاوبا كبيرا، فمثلا نشرت الصفحة يوم الأربعاء العبارة ذاتها He's dead، ونالت 37 تعليقا ونحو 100 مشاركة.

والثلاثاء حصد التعليق ذاته 49 تعليقا و 102 مشاركات، وطغت السخرية على حديث جمهور الصفحة الذي يتجاوز بقليل 5 آلاف.

وكانت هذه الصفحة نشيطة حتى أغلقت في ديسبمر 2017، عندما اختفت من موقع "فيسبوك"، و عادت أخيرا إلى النشاط وتفاعل معها الكثيرون.