وأضاف المصدر أن سلطات المعبر ستواصل استقبال الفلسطينيين في الاتجاهين لمدة أربعة أيام.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية اتخذت إجراءاتها المشددة لتأمين حماية لحافلات المسافرين الفلسطينيين القادمة من معبر رفح وحتى خارج محافظة شمال سيناء باتجاه القاهرة، وذلك في ظل الحملة الأمنية الموسعة "سيناء 2018"، لتعقب العناصر الإرهابية برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

وكانت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، أعلنت الثلاثاء في بيان أن مصر ستفتح المعبر لـ4 أيام، حتى السبت المقبل.

وأغلقت مصر المعبر في التاسع من فبراير الجاري، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء بعد أن أعلن الجيش انطلاق عملية عسكرية شاملة لمكافحة الإرهاب.