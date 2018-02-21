وظل مشترو الهواتف الذكية في السوقين الهندية والإندونيسية ملتزمين بالأجهزة الصينية مثل شياومي وأوبو وفيفو، وذلك بسبب احتواء أجهزتها على أحدث ما تتوصل إليه تكنولوجيات الهواتف وتطبيقاتها.

وكشفت تقارير ودراسات تتعلق بأسواق الهواتف الذكية أن السوق الصينية تزداد حجما، حيث نمت بنسبة 3 في المئة في الفترة بين أبريل ويونيو 2017.

ويبدو أن النمو في السوق الصينية جاء على حساب اللاعبين الدوليين مثل أبل وسامسونغ.

وكشفت التقارير أن الشركات الصينية الأربع الكبرى (هواوي وأوبو وفيفو وشياومي) حصدت 69 في المئة من نسبة الأجهزة المباعة في الربع المالي الثاني من العام المنصرم.

ولكن، على المستوى العالمي، استعادت أبل المبادرة، وفي الربع المالي الرابع، تمكنت من هزيمة سامسونغ بفارق ضئيل في مجال الأجهزة المباعة، غير إنها حققت عوائد كبيرة في السوق، حيث شكلت عوائدها أكثر من نصف عوائد مبيعات الهواتف الذكية في الربع المالي الرابع (51 في المئة).

بالمقارنة حلت سامسونغ ثانية بعوائد بلغت نسبتها 15.7 في المئة، مقابل 7 في المئة لهواوي الصينية، وذهبت النسبة المتبقية (26.3 في المئة) لبقية الشركات المنتجة للهواتف الذكية.



